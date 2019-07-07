First heykel

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın doğduğu yer olan Slovenya'nın Sevnica Kasabası'na ahşap heykeli dikildi. Mavi renk, First Lady'nin, Trump'ın başkan olarak göreve geldiği gün giydiği elbiseyi simgeledi. Ihlamur ağacından yapılan heykel, First Lady'e benzetilemedi. Yine de heykel ziyaretçilerin ilgisini çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'da gerçek boyutlarda bir heykeli dikildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'da gerçek boyutlarda bir heykeli dikildi.
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