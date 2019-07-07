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First heykel

First heykel
Başkanı 'ın eşi 'ın doğduğu yer olan Slovenya'nın Sevnica Kasabası'na ahşap heykeli dikildi. Mavi renk, 'nin, Trump'ın başkan olarak göreve geldiği gün giydiği elbiseyi simgeledi. Ihlamur ağacından yapılan heykel, First Lady'e benzetilemedi. Yine de heykel ziyaretçilerin ilgisini çekti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'da gerçek boyutlarda bir heykeli dikildi.

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