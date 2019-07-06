Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki savcıya yönelik silahlı saldırıda bir savcı hayatını kaybetti. Afganistan Başsavcılığı Sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, başsavcılıkta görevli iki savcının, Kabil'in Kampani bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda bir savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Resuli, diğerinin de yaralandığını söyledi.
Resuli, saldırganların kaçtığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.