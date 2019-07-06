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  • 06.07.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 17:20

'de savcılara silahlı saldırı!

Afganistan'ın başkentinde bir savcı öldü, diğeri yaralandı. , basına yaptığı açıklamada, başsavcılıkta görevli iki savcının, 'in Kampani bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Ülke şokta! Savcılara silahlı saldırı

Afganistan'ın başkenti 'de iki savcıya yönelik silahlı saldırıda bir savcı hayatını kaybetti. , basına yaptığı açıklamada, başsavcılıkta görevli iki savcının, Kabil'in Kampani bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda bir savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Resuli, diğerinin de yaralandığını söyledi.

Resuli, saldırganların kaçtığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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