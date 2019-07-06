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  • 06.07.2019 20:09
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 20:09

Almanya'dan 'ya mektup: Limanları açın

Almanya İçişleri Bakanı , 'nın limanlarını kurtarma gemilerine açmasını istedi. Seehofer, 'ye yazdığı mektupta "Limanlar kurtarma gemilerine açılsın" dedi.

Krizde yeni hamle! Limanları açın

Seehofer, İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye yazdığı mektupta, 'de yaşanan kurtarma gemileri krizini sonlandırmasını talep etti.
, mektubunda, "Kurtarılan insanların bulunduğu gemilerin bir liman bulamadıkları için Akdeniz'de haftalarca dolanmalarının sorumlusu olmamalıyız. Bu nedenle, İtalya'nın limanlarını açmama konusundaki tutumunu tekrar gözden geçirmenizi rica ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

"AYRIM YAPILMAMALI"
Alman bakan, Avrupa'nın ortak sorumluluğu "ve ortak Hristiyan değerleri" nedeniyle mürettebatın nereden geldiği, geminin hangi bayrak altında yelken açtığı, Akdeniz'den gelen ların hangi örgüt tarafından kurtarıldığı konularında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Alman örgütü Sea Eye'a ait yardım gemisi "Alan Kurdi" ve İtalyan sivil toplum örgütü Mediterranea'ya ait yardım teknesi "Alex"in beraberinde Akdeniz'de kurtarılan sığınmacılarla İtalyan adası Lampedusa limanına giriş yapmaya çalıştıkları biliniyor.

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