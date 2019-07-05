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  • 05.07.2019 20:58
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 21:03

askerleri Filistinlilere saldırdı! 30 yaralı

askerlerinin, abluka altındaki Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerine müdahalesinde yaralandı. Filistinliler, 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail yine saldırdı! Çok sayıda yaralı var

'deki yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl eylemlerine müdahalesinde 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere nin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL GÜÇLERİ, GAZZE SINIRINDA 2 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI
Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güney sınırındaki tellerden geçmeye çalışan 2 Filistinli'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Filistinliler, 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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