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  • 05.07.2019 06:40
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 06:40

Saddam'a idam hükmü veren Yargıç Rauf Reşid öldü

'ın yerel basınında yer alan habere göre devrik lider 'e idam hükmü veren Yargıç Rauf Reşid, Süleymaniye kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Saddam'a idam hükmü vermişti! Flaş gelişme...

yerel basınında yer alan haberlere göre, Kürt kökenli Reşid, Süleymaniye kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Iraklı Yargıç Reşid, mahkemede 'e yönelik idam kararını açıklamıştı.

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