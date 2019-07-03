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  • 03.07.2019 08:27
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 08:30

'dan çok tartışılacak karar! katilleri serbest kalabilir

’da dün yürürlüğe giren yeni ceza kanunu, aralarında ların da bulunduğu 23 kişiyi öldüren ‘’ terör örgütünün hapisteki üyelerinin şartlı tahliyesine imkan tanıyor. Ceza kanununun 110’uncu maddesi “Birden fazla müebbet hapse çarptırılan ve 17 yıl cezaevinde yatan mahkûmların, elektronik kelepçe takmaları şartıyla tahliyelerini talep edebileceklerini” öngörüyor. Yasa herhangi bir ayrım yapmıyor.

Yunanistan'dan çok tartışılacak karar!
Bu durumda, 1975-2002 arasında 23 cinayetin yanı sıra çok sayıda bombalı saldırı ve soygun gerçekleştiren örgütü lideri Aleksis Yiotopulos, baştetikçisi Dimitris Kufodinas, Savas Ksiros, Hristoduslos Ksiros ve Vasilis Corcotas tahliye isteyebilecek. Yiotupulos 17 kez müebbet, Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü'nün katili Kufodinas 11 kez, Müsteşar Ömer Haluk Sipahioğlu'nun katili Ksiros 5 kez müebbet, 6 kez müebbet, Corcotas 4 kez cezasına çarptırılmıştı.



Pazar günkü seçimleri kazanması beklenen Yeni Demokrasi Partisi, iktidara gelmesi halinde söz konusu maddeyi değiştireceğini açıkladı.

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