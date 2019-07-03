Bu durumda, 1975-2002 arasında 23 cinayetin yanı sıra çok sayıda bombalı saldırı ve soygun gerçekleştiren 17 Kasım örgütü lideri Aleksis Yiotopulos, baştetikçisi Dimitris Kufodinas, Savas Ksiros, Hristoduslos Ksiros ve Vasilis Corcotas tahliye isteyebilecek. Yiotupulos 17 kez müebbet, Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü'nün katili Kufodinas 11 kez, Müsteşar Ömer Haluk Sipahioğlu'nun katili Ksiros 5 kez müebbet, Hristodulos Ksiros 6 kez müebbet, Corcotas 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Pazar günkü seçimleri kazanması beklenen Yeni Demokrasi Partisi, iktidara gelmesi halinde söz konusu maddeyi değiştireceğini açıkladı.
Pazar günkü seçimleri kazanması beklenen Yeni Demokrasi Partisi, iktidara gelmesi halinde söz konusu maddeyi değiştireceğini açıkladı.
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