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  • 03.07.2019 01:25
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 01:25

'de /'nın düzenlediği havan saldırılarında 7 sivil yaralandı

'nin kuzeyindeki Azez ve Marea bölgelerine dün gece terör örgütü / tarafından havan saldırıları düzenlendi. Saldırılarda 7 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı!

'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ve Marea bölgelerine dün gece / tarafından havan saldırısı düzenlendi.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yönelik saldırılarda Marea'da 5, Azez'de 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıların ardından Marea ve Azez'deki cephe hatlarında terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu unsurları arasında ağır silahlarla kısa süreli çatışma yaşandı.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.


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