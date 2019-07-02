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  • 02.07.2019 23:51
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 00:04

Putin, ile denizaltı faciasını görüştü

Devlet Başkanı , su altı araştırma gemisinde çıkan da 14 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Sergey Şoygu ile bir görüşme yaptı. Putin, “Yaşamını yitiren 14 kişiden 7’si kaptan, 2’si Rusya kahramanı. Bu büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya Savunma Bakanı ile denizaltı faciasını görüştü

Devlet Başkanı yaşamını yitiren denizcilerin ailelerine başsağlığı dileyerek, onlara her türlü yardım ve desteğin sağlanması talimatında bulundu.
Ayrıca, Putin, Şoygu'dan bizzat Severomorsk'a gitmesini ve trajedinin nedenlerine ilişkin raporları dinlemesini istedi.

, ın mürettebatın kararlı eylemleri sayesinde söndürüldüğünü belirterek, "Şu anda su altı gemisi Severomorsk'ta üste bulunuyor. Soruşturulması ve nedenlerin belirlenmesi için çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Daha önce Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Devlet Başkanı , Rusya'nın Nehirleri forumuna katılımını iptal etti ve yakın zamanda Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşecek" açıklamasında bulunmuştu.
Başbakan ve Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin de taziye mesajı yayınladı.

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