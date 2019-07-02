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  • 02.07.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 16:41

'nda çilerden marş su

'nun () yeni dönemi İngiliz partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı etmesiyle başladı.

Genel Kurulu, mayıs ayında düzenlenen seçimlerin ardından 'nın Strazburg kentinde ilk kez toplandı.

Açılış oturumunda, 'deki Partisi'nden 29 milletvekili Avrupa marşı okunduğu sırada Avrupa'yı etmek sırtlarını döndü.

Yeni Avrupa Parlamenterlerinin yarın AP'nin yeni başkanını seçmek için oy kullanması bekleniyor.

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