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  • 01.07.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 13:46

Yunanistan`dan açıklaması

Son dakika haberine göre tarafından bugün yapılan açıklamada "Ekonomi bu yıl yüzde 1,9 ve 2020`de yüzde 2,1 büyüyecek" denildi.

Komşu açıkladı! 2020 yılında...
bugün yayınladığı para politikası raporunda 2019 yılında ekonominin yüzde 1,9 büyüyeceğini ancak yüzde 3,5 olan dışı bütçe fazlası hedefini kaçıracağını öngördü.

Yunan ekonomisinin bu yıl GSYH'nin yüzde 2,9'u kadar faiz dışı fazla vereceğini tahmin eden Yunanistan Merkez Bankası, ekonomide nin ise 2020'de yüzde 2,1'e çıkmasını bekliyor.

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