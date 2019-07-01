Yunanistan Merkez Bankası bugün yayınladığı para politikası raporunda 2019 yılında ekonominin yüzde 1,9 büyüyeceğini ancak yüzde 3,5 olan faiz dışı bütçe fazlası hedefini kaçıracağını öngördü.
Yunan ekonomisinin bu yıl GSYH'nin yüzde 2,9'u kadar faiz dışı fazla vereceğini tahmin eden Yunanistan Merkez Bankası, ekonomide büyümenin ise 2020'de yüzde 2,1'e çıkmasını bekliyor.
Yunan ekonomisinin bu yıl GSYH'nin yüzde 2,9'u kadar faiz dışı fazla vereceğini tahmin eden Yunanistan Merkez Bankası, ekonomide büyümenin ise 2020'de yüzde 2,1'e çıkmasını bekliyor.
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