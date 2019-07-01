İran medyası Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardığını duyurdu.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları hayata geçirmesi, bu ülkede ekonomik sorunlara yol açmasının yanı sıra anlaşmaya taraf Avrupa Bireliği (AB) üyesi ülkelerle İran'ın ticari ilişkilerini de olumsuz etkilemişti.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için ocak ayında INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, ancak geçen uzun süreye rağmen ABD'nin baskıları nedeniyle mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.

TAHRAN ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttıracağını açıklamıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün yaptığı açıklamada, 300 kilogram uranyum stok limitini 27 Haziran itibarıyla aşacaklarını duyurmuştu.