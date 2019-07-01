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  • 02.07.2019 00:45
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 00:45

İtalya ve Almanya arasında düzensiz göçmen krizi

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirmesinden dolayı ev hapsinde tutulan Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin yasal durumuna yarın karar verilecek.

Avrupa'dan göçmen krizi!

Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalyan makamlarının engellemesine rağmen Lampedusa Adası'na bırakmasından dolayı ev hapsinde tutulması İtalya ve Almanya arasında sorun olmaya devam ediyor.

Lampedusa Adası'ndan jandarma eşliğinde Sicilya Adası'nın Agrigento kentindeki mahkemeye getirilen Alman kadın gemi kaptanı Rackete, ön soruşturma hakimine yaklaşık 2,5 saat ifade verdi.

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