İtalya ve Almanya arasında düzensiz göçmen krizi

Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalyan makamlarının engellemesine rağmen Lampedusa Adası'na bırakmasından dolayı ev hapsinde tutulması İtalya ve Almanya arasında sorun olmaya devam ediyor.

Lampedusa Adası'ndan jandarma eşliğinde Sicilya Adası'nın Agrigento kentindeki mahkemeye getirilen Alman kadın gemi kaptanı Rackete, ön soruşturma hakimine yaklaşık 2,5 saat ifade verdi.