İngiltere’yi şoke eden olay! Uçağın iniş takımından erkek cesedi Londra'daki bir evin bahçesine düştü

Kaçak yolcunun kimliği belirlenmeye çalışılırken, polis uçağın iniş takımı bölmesinde bir çanta, su ve yemek buldu.Bugüne kadar ise 4 Türk vatandaşının da iniş takımlarında yaptıkları yolculuk ölümle sonuçlanmıştı.2013 yılında İstanbul-Londra seferini yapan British Airways uçağının iniş takımlarında, Londra Heathrow Havalimanına indikten sonra bir erkek cesedi bulunmuştu.Cesedin 32 yaşındaki grafiker Hikmet Kömüre ait olduğu ve İngiliz sevgilisini görmek için bu yola başvurduğu ortaya çıkmıştı.

Nairobi Havalimanından bugün yerel saatle 09:43de Londraya gelmek üzere havalanan Kenya Havayollarının KQ100 sefer sayılı uçağının iniş takımlarına gizlenerek seyahat eden bir kişinin cansız bedeni, Güney Londrada Clapham bölgesinde Offerton caddesindeki bir evin bahçesine düştü. Kenya Havayollarına ait Boeing 787-8 tipi uçağı 6 bin 840 kilometrelik uçuşun son aşamasında Heathrow Havalimanına inmek için iniş takımlarını açtı. Bu sırada iniş takımına gizlenerek 8 saat 50 dakika uçan kaçak bir erkek yolcunun cansız bedeni, uçağın iniş takımı bölmesinden Londra'daki bir evin bahçesine düştü.

POLİS İNİŞ TAKIMLARINDA ÇANTA VE YİYECEK BULDU

Saat 15:55'de inen uçağın iniş takımları bölmesinde inceleme yapan polis, uçağın iniş takımı bölmesinde bir çanta, su ve yemek bulundu.Polis, uçağın iniş takımından düşen adamın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.Açıklama yapan Kenya Havayolları bir kişinin, bizim uçaklarımızdan birine kaçak binerek hayatını kaybetmesi üzücü bir olay. Taziyelerimizi iletiyoruz ifadelerini kullandı.

İNİŞ TAKIMLARINDA 4 TÜRK YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

-25 Ocak 2000de Amerikan Northwest Havayollarına ait bir DC-10un iniş takımları yuvasına gizlenerek Amsterdamdan New Jerseye kadar uçan 38 yaşındaki Rıza Karadağ adlı Türk, donarak yaşamını yitirdi.

-27 Ocak 2003te Paris-Şanghay seferini yapan Air France uçağının iniş takımına iki arkadaş Onur Özüyaman ve Ramazan Karaçoban gizlendi. Uçak Şanghay Havalimanı'na iniş yapmak üzere iniş takımlarını açmasıyla donan iki arkadaş tutunamayarak 3 bin metre yükseklikten aşağı düşerek yaşama veda ettiler.

-30 Ocak 2007de British Airways'e ait bir uçağa kaçak olarak binen Güney Afrikalı genç öldü.

-9 Şubat 2010da New Yorktan Tokyoya giden Boeing 777 tipi uçağın iniş takımlarında bir erkek cesedi bulundu.

-9 Eylül 2012de Angoladan İngiltereye sefer yapan bir uçağın iniş takımlarına saklanan Jose Matada iniş sırasında düşerek öldü.

-6 Haziran 2013te İtalyanın Rimini şehrinden Moskovaya giden FLY Havayollarına ait uçağın iniş takımında Gürcü George Abuladzenin cesedi bulundu.

-2013 İstanbul-Londra seferini yapan British Airways uçağının iniş takımlarında, Londra Heathrow Havalimanına indikten sonra bir erkek cesedi bulunmuştu.Cesedin 32 yaşındaki grafiker Hikmet Kömüre ait olduğu ve İngiliz sevgilisini görmek için bu yola başvurduğu ortaya çıkmıştı.

AŞIRI SOĞUK VE OKSİJENSİZLİKTEN HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR

Uçakların ana iniş takımının olduğu bölmeye, bir insanın girebileceği kadar yer bulunuyor.Ancak kabin içindeki gibi basınç düzenlemesi olmadığı için o kişinin hayatta kalması mucize olarak tanımlanıyor. İniş takımlarının bulunduğu alandaki sıcaklık havada -50 dereceye kadar düşebiliyor. Buraya giren kaçak yolcular genellikle aşırı soğuk ve oksijensizlikten hayatını kaybediyor.

HAYATA TUTUNANLAR DA OLDU

2015 yılında Endonezyada Devlet Başkanı Widodo ile görüşebilmek amacıyla Sumatra Adasından Jakartaya gitmek isteyen 21 yaşındaki Ambarita, bir uçağın iniş takımlarına saklandı. Genç, binlerce metre yükseklikte -15 derecede 105 dakika uçmasına rağmen sağ kalmayı başardı. 2014 yılında ABDde 16 yaşındaki bir genç, Boeing 767 tipi uçağın iniş takımları yuvasına saklanarak 11 bin 500 metre yükseklikteki dondurucu hava ve oksijen azlığına karşın California- Hawaii arasındaki yolculuğu sağ tamamlamıştı. Uçak inince aşağı atlayıp bilinçsizce pistte dolaşan genç yetkililer tarafından bulunmuştu. 8 Haziran 2010da ise Viyanadan Londraya giden bir uçağın iniş takımlarında seyahat eden 20 yaşındaki bir Rumen, 1.5 saatlik yolculuğun ardından Londraya ağır yaralı halde ulaşmayı başarmıştı.