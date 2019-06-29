Baglan İl şura Vekili Muhammed Hanif Kohgedai, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 25 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 8 korucunun yaralandığını da ifade eden Kohgedai, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 30 korucunun öldüğünü öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.



