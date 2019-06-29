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  • 29.06.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 10:31

Son dakika haberi: 'da saldırısı: 25 korucu öldü

militanlarının, 'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 25 korucunun öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban saldırısı: 25 korucu öldü

Baglan İl şura Vekili Muhammed Hanif Kohgedai, basına yaptığı açıklamada, militanların, Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 25 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 8 korucunun yaralandığını da ifade eden Kohgedai, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 30 korucunun öldüğünü öne sürdü.

'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.


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