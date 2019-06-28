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  • 28.06.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 13:03

Son dakika: 'da fırtına: 31 kişi hayatını kaybetti

'ın Bihar eyaletinde etkili olan fırtınada 31 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.  departmanı, önümüzdeki 24 saat içinde eyalette daha şiddetli fırtınaların görüleceği uyarısını yaptı.

Hindistan'da fırtına: 31 ölü

devlet medyasında yer alan habere göre, Bihar eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınanedeniyle son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Hükümet, fırtınada hayatının kaybedenlerin aileleri için maddi yardımda bulunulacağını açıkladı.

Bihar Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, sağlık görevlilerine yaralılara ücretsiz tedavi hizmeti verilmesi talimatı verdi.

departmanı, önümüzdeki 24 saat içinde eyalette daha şiddetli fırtınaların görüleceği uyarısını yaptı.

eyaletinde bu hafta yağmura bağlı kazalarda 17 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı.

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