Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 29.06.2019 00:47
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 00:47

'den ve açıklaması

Almanya Angela , G20 'nde ile arasındaki ticaret ihtilaflarının giderilmesini umduğunu belirterek "Çin ile ABD arasındaki bu zirve çerçevesinde görüşmelerin, diğer görüşmelerle birlikte başarıya ulaşmasını arzu ediyoruz." dedi.

Merkel'den ABD ve Çin açıklaması

, 'nın ev sahipliğinde Osaka'da gerçekleştirilen G20 'nin ilk gününü gazetecilere değerlendirdi. Zirvenin ilk gününde yoğun bir gün geçirdiğini aktaran Merkel, Başkanı ile zirveden bağımsız olarak görüştüğünü dile getirdi.
ABD ile arasındaki ticaret ihtilaflarının giderilmesini umduğunu vurgulayan Merkel, "Çin ile ABD arasındaki görüşmelerin, diğer görüşmelerle birlikte başarıya ulaşmasını arzu ediyoruz." diye konuştu. Merkel, görüşmede ABD ile Avrupa arasındaki ticari ilişkileri, krizini, 'nın doğusunda yaşananları ve ABD ile arasındaki gerilimi ele aldıklarını aktardı.

Merkel, Hindistan Narendra Modi ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de ikili görüşme gerçekleştirdiğini anlatarak Sisi ile İran, Libya ve Sudan konusunu konuştuklarını ifade etti.

G20 Osaka Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde liderlerin kadın hakları, sürdürebilirlik ve iklim değişikliğine odaklanacağına işaret eden Merkel, yarın da dünya liderleriyle ikili görüşmelerine devam edeceğini kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMerkel'den ABD ve Çin açıklaması
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri