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  • 27.06.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:57

Son dakika: ’da uçak sert iniş sonrası alev aldı

'ya bağlı 'nde bir yolcu uçağının, havalimanına yaparken pistten çıkması sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği, 22 yolcunun yaralandığı belirtildi.

Acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı

Rus basınında yer alan haberlere göre, 'nde Nijneangarsk-Ulan Ude seferini yapmak üzere Nijneangarsk Havalimanı'ndan kalkan An-24 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra yapmak üzere havalimanına döndü.

İniş sırasında pistten çıkan uçak, bir binaya çarptıktan sonra alev aldı.



Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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