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  • 27.06.2019 21:20
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 21:20

Kraliçe II. Elizabeth 2003’ten bu yana ilk kez nı kabul etti

Berhem Salih, ’deki temasları kapsamında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya gelerek 2003’ten buyana kraliçeyle görüşen ilk Irak Cumhurbaşkanı oldu.

Tarihi an! 2003'ten sonra ilk kez
Berhem Salih, 'deki temasları kapsamında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya gelerek 2003'ten buyana kraliçeyle görüşen ilk Irak Cumhurbaşkanı oldu.



Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, İngiltere'deki temasları kapsamında 'nda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldiği belirtildi. Irak'ın 'si Sebağ Salih'in de görüşmede hazır bulunduğunu aktarıldı.
İngiltere Kraliçesi 2003'te Saddam rejiminin ABD tarafından devrilmesi ardından iktidara gelen hiçbir Irak Cumhurbaşkanını kabul etmemişti.

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