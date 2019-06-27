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  • 27.06.2019 17:16
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 17:36

Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'a uyarı: Savaş kısa sürmez

Dışişleri Bakanı 'ten, Washington yönetimine sert tepki geldi. Zarif, Washington yönetiminin İran'a karşı savaş başlatması halinde savaşı bitiren taraf olamayacağı ve savaşın kısa sürmeyeceği uyarısında bulundu.

İran'dan Trump'a çok sert uyarı!

Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Başkanı 'ın İran konusundaki yanılgılarının barışı tehlikeye attığını ifade etti.

Yaptırımların savaşın alternatifi değil aksine "savaşın kendisi" olduğunun altını çizen Zarif, Trump'ın "İran'ı yok ederiz" şeklindeki tehdidinin de "soykırım" ve "savaş suçu" anlamına geldiğini kaydetti.

"SAVAŞIN KISA SÜRECEĞİ BİR YANILSAMADIR"
Trump'ın "savaş kısa sürecektir" şeklindeki sözlerine ise Zarif, "Savaşın kısa süreceği bir yanılsamadır. Savaşı başlatan taraf savaşı bitiren taraf olmayacaktır." ifadeleriyle cevap verdi.

Zarif ayrıca ABD yönetiminden gelen müzakere önerisi ve tehdit açıklamalarının birbiriyle çeliştiğini vurguladı.

"SAVAŞ UZUN SÜRMEZ"
ABD Başkanı Trump, dün Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, ABD-İran arasındaki muhtemel bir savaşın uzun sürmeyeceğini savunmuştu.

Trump, ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda ezici 'yok edici' anlamına gelebilir." tehdidini savurmuştu.

Zarif de dün Twitter hesabından Trump'ın tehditlerine cevap vererek, "ABD, İran'ı yok edecek konumda değil. Yasaklanmış silahlar (kitle imha silahları) kullanmadan bunu yapacak kapasitesi yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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