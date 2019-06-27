Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 28.06.2019 01:50
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 01:52

'dan sınırında ölen baba kızın ailesine yardım sözü

'un kökenli Devlet Başkanı Nayip Bukele, yeni hayat arayışıyla 'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken dün   sınırındaki 'nde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ailesine yardım sözü verdi.

Acı fotoğraf sonrası o ülke harekete geçti

Twitter hesabından açıklama yapan Bukele, kurbanların cansız bedenlerini ülkelerine getirmek için devlet olarak üzerilerine düşeni yapacaklarını belirterek, "Aile yakınlarına ekonomik anlamda her türlü maddi desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, mağdurların yakınlarına maddi destek sağlanacağı bildirildi. Açıklamada halka tehlikeli rotalardan geçerek çocukların hayatlarını riske atmamaları uyarısında bulunuldu.

Kurbanların akrabası Enrique Gomez, sosyal medyadan yardım çağrısı yaparak, 'da ölen akrabalarının cansız bedenlerini getirmek için hükümetten yardım talep etti.

Gomez, "Akrabalarımın cenazelerini getirmem için benden 7 ila 8 bin dolar talepte bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde yer alan habere göre, El Salvadorlu Martinez ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile 'yi ayıran 'nden ABD'ye geçerken hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu için bekleyen Martinez, pazar günü ülkeye yasa dışı yollardan geçmeye karar vermişti. Önce kızıyla nehri geçen Martinez, onu ABD tarafında bırakıp eşi için geri dönerken suya kapıldığını gördü. Kızı için geri dönen Martinez, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak onunla can vermişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriEl Salvador'dan ABD sınırında ölen baba kızın ailesine yardım sözü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri