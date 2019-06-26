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  • 26.06.2019 20:23
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 20:26

’da : Çok sayıda yaralı var

’nın başkenti 'da gaz sıkışması sonucu meydana geldiği düşünülen bir da 10 kişi yaralandı. Başkentin dördüncü bölgesinde yaşanan patlama sonrasında binanın önünde bir çukur olduğu bildirildi. Ayrıca etkisi yaratan patlamanın birkaç yüz metre mesafeden hissedildiği açıklandı.

Viyana’da patlama: Yaralılar var

'nın başkenti 'da meydana gelen bir sonucu ilk bilgilere göre 4'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Patlama sonucu 2 bina ciddi hasar görürken yerel polis olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Basına açıklamada bulunan bir itfaiye eri ise İtfaiyenin büyük ölçekli bir operasyon başlattığını belirterek, "Patlamanın nedeni hala belirsiz, gaz sıkışması yüzünden bir patlamadan şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı.

Başkentin dördüncü bölgesinde yaşanan patlama sonrasında binanın önünde bir çukur olduğu bildirildi. Ayrıca etkisi yaratan patlamanın birkaç yüz metre mesafeden hissedildiği açıklandı.

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