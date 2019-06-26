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  • 26.06.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 10:38

- sınırında iki yaşındaki mülteci kız ve babası boğuldu

Yeni bir hayat arayışıyla 'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken sınırındaki nehrinde hayatını kaybeden Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın görüntüsü, 2015'de 'dan 'a geçerken boğularak hayatını kaybeden 'yi hatırlattı.



Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, El Salvadorlu Oscar ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetti.

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