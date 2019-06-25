Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 26.06.2019 01:28
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 01:28

- sınırında 4 ölü bulundu

- sınırını geçmeye çalışan 4 , sınırdaki nehri kenarında ölü bulundu. ülkeleri Guatemala, Honduras ve 'dan ''şiddet  ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika'dan geçerek ABD'ye  göç etmeye çalışıyor.

Meksika-ABD sınırında 4 göçmen ölü bulundu

Guatemala basınında çıkan habere göre, Guatemala'dan 'ye gitmek üzere yola çıkan konvoyu içindeki 4 Guatemalalının -ABD sınırındaki nehrinin kenarında ölü bulunduğu belirtildi.

Guatemala yapılan açıklamada da Meksika-ABD sınırını geçmek isteyen 1'i kadın, 3 çocuğun yüksek sıcaklık ve susuzluk dolayısıyla öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

ülkeleri Guatemala, Honduras ve 'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika'dan geçerek ABD'ye göç etmeye çalışıyor.

Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışan 4 göçmen, sınırdaki Rio Grande nehri kenarında ölü bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMeksika-ABD sınırında 4 göçmen ölü bulundu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri