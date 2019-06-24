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  • 24.06.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 20:52

'e büyük şok! antitank füzesi almaktan vazgeçti

'ın, 'e sipariş verdiği 500 milyon dolarlık antitank füze sistemlerini almaktan vazgeçtiği bildirildi. Haberde, iptal kararının, yerli savunma şirketi ve   () füzelerin ülke içinde çok daha ucuza imal  edilebileceği hususunda Hindistan hükümetini  ikna etmesi sonrası verildiği  bildirildi.

İsrail'e 500 milyon dolarlık şok! Vazgeçtiler...

Indian Express gazetesinin devlet yetkililerine dayandırdığı haberde, 'ın 'den almayı planladığı 500 milyon dolarlık taşınabilir güdümlü antitank füzesi siparişinden vazgeçtiği belirtildi.

Haberde, iptal kararının, yerli savunma şirketi ve () füzelerin ülke içinde çok daha ucuza imal edilebileceği hususunda Hindistan hükümetini ikna etmesi sonrası verildiği bildirildi.

Şirketin, silahların testini eylül ayında başarılı şekilde gerçekleştirdiği ve siparişleri iki sene içinde Hint suna teslim etmeyi hedeflediği kaydedildi. Yetkililer, şirketin füzeleri geliştirme çabalarının hızlı şekilde sürdüğünü vurguladı.

Haberde, ordu yetkililerinin DRDO'nun iki sene içinde teslimatı yapma konusunda çekinceleri olduğunu ancak Hindistan yurt dışından almak yerine yerli şirketlerle çalışmayı tercih ettiği bilgisine yer verildi.

Hindistan, 2014 yılında İsrailli savunma şirketi Rafael ile 321 roket fırlatıcısı ve 8 bin 356 roket almak için anlaşma imzalamış ancak anlaşma Aralık 2017'de Hint yönetimince iptal edilmişti.

Buna karşın, anlaşma, İsrail Başbakanı 'nun 2018 yılı ocak ayında Hindistan'a yaptığı ziyaret sonrası tekrar yürürlüğe konmuştu.

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