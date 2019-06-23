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  • 24.06.2019 06:26
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 06:26

Mursi'nin ailesinden Başkan Erdoğan'a teşekkür

'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik seçimlerle iş başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı 'nin ailesi, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Mursi'nin ailesinden Erdoğan'a teşekkür

Televizyonuna konuşan Mursi'nin oğlu , makamlarının babası için taziye merasimi düzenlenmesine izin vermediğini ancak 'da kendisi için gıyabi cenaze namazı kılındığını belirtti.

Babası için tüm dünyada milyonlarca kişinin gıyabi cenaze namazı kıldığına işaret eden Abdullah, "Tarihte böyle bir olaya tanıklık edilmedi. Daha önce milyonlarca kişi hiç kimse için çıkıp gıyabi cenaze namazı kılmadı." dedi.

Abdullah, "Herkese özellikle de Sayın Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile babasına, hükümetine ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı , yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

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