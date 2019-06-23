Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 23.06.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 18:55

'da dini etkinlikte : Çok sayıda ölü var

'ın Racastan eyaletinde düzenlenen dini bir etkinlik için kurulan çadırın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi. 'ın haberine göre, Barmer bölgesi yetkililerinden , metal yapılar tarafından desteklenen dev çadırın, Hindular tarafından kutsal kabul edilen 'nın hikayesinin () anlatıldığı Ramayana destanının dinlendiği esnada çöktüğü bilgisini paylaştı.

Dini etkinlikte çadır çöktü: Çok sayıda ölü var

"Press Trust of India" ajansı, Barmar bölgesine bağlı Jasol köyündeki bir Hindu töreni sırasında çadırın çökmesi sonucu en az 14 kişinin öldüğünü, 50'sinin de yaralandığını bildirdi. , Başbakanlık Ofisinin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Barmar'daki olayı "talihsiz" bir durum olarak nitelendirerek, ailelerin acısını paylaştığını ve yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Racastan eyaleti Başbakanı Ashok Gehlot, çadırın çökmesine kuvvetli rüzgarın neden olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ifade eden Gehlot, kurtarma çalışmalarının yerel yönetim tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Bazı kaynaklar, çöken büyük çadırın altında kalan bazı kişilere, olay yerindeki jeneratörler nedeniyle elektrik çarpmış olabileceği yorumunu yaptı.

'ın haberine göre, Barmer bölgesi yetkililerinden , metal yapılar tarafından desteklenen dev çadırın, Hindular tarafından kutsal kabul edilen 'nın hikayesinin () anlatıldığı Ramayana destanının dinlendiği esnada çöktüğü bilgisini paylaştı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriHindistan'da dini etkinlikte çadır çöktü: Çok sayıda ölü var
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri