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  • 23.06.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 12:52

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı öldürüldü

Doğu Afrika ülkesinde yerel hükümete karşı başlayan ayaklanmadan birkaç saat sonra, Genelkurmay Başkanı Mekonnen başkent Addias Ababa'daki evinde korumaları tarafından öldürüldü.

Etiyopya'da dün Amhara eyaletinde yerel hükümete karşı yapılan darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, yaptığı açıklamada, darbe girişimden birkaç saat sonra Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'in başkent Addias Ababa'daki evinde korumaları tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Darbe girişimi sırasında Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve bazı yakın çalışanlarının darbeciler tarafından öldürüldüğünü ifade eden Tilahun, darbenin bastırıldığını yineledi.

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