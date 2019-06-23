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indeki kilit isim Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı

’nin raporundaki bilgiler, şok etkisi yarattı. ’ın in kilit ismi ’ın eski danışmanı Kahtani’yi yargılamadığı ortaya çıktı.

Skandal
SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'nda katledildi. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen infaz timi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheler ise 'da kilitlendi.
BİRLEŞMİŞ Milletler'in () gazeteci ine ilişkin hazırladığı rapor, vahşetle ilgili Selman'ı işaret etti. Raporda, Kaşıkçı cinayeti "Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infaz" olarak nitelendi.
RAPORDAKİ bilgiler, Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişi arasında, Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen Veliaht Prensi bin Selman'ın eski danışmanı Suud el- Kahtani'nin bulunmadığını gösterdi.
KAHTANİ, infaz timine "Bana onun kafasını getirin" diyen kişiydi. Ayrıca cinayetin planlanması ve işlenmesinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi ve infaz timindeki 6 kişinin yargılanmaması dikkat çekti.



Cinayetin ele başı Kahtani, Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişi arasında bulunmuyor!

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