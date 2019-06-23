SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledildi. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen infaz timi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheler ise Prens Selman'da kilitlendi.
BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor, vahşetle ilgili Selman'ı işaret etti. Raporda, Kaşıkçı cinayeti "Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infaz" olarak nitelendi.
RAPORDAKİ bilgiler, Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişi arasında, Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın eski danışmanı Suud el- Kahtani'nin bulunmadığını gösterdi.
KAHTANİ, infaz timine "Bana onun kafasını getirin" diyen kişiydi. Ayrıca cinayetin planlanması ve işlenmesinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi ve infaz timindeki 6 kişinin yargılanmaması dikkat çekti.
Cinayetin ele başı Kahtani, Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişi arasında bulunmuyor!
BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor, vahşetle ilgili Selman'ı işaret etti. Raporda, Kaşıkçı cinayeti "Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infaz" olarak nitelendi.
RAPORDAKİ bilgiler, Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişi arasında, Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın eski danışmanı Suud el- Kahtani'nin bulunmadığını gösterdi.
KAHTANİ, infaz timine "Bana onun kafasını getirin" diyen kişiydi. Ayrıca cinayetin planlanması ve işlenmesinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi ve infaz timindeki 6 kişinin yargılanmaması dikkat çekti.
Cinayetin ele başı Kahtani, Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişi arasında bulunmuyor!
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