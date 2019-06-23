ABD'de bara silahlı saldırı

BD'nin Indiana eyaletindeki bir bara yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.
Indiana'nın South Bend bölgesi polisinin yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki bir bara yerel saatle bu sabah silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden bölge polisi, en az 10 kişinin de yaralandığını belirtti.
Olayla ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.
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