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  • 23.06.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 21:13

'de bara silahlı saldırı

'nin eyaletindeki bir bara yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

ABD'de bara silahlı saldırı

BD'nin eyaletindeki bir bara yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

Indiana'nın South Bend bölgesi polisinin yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki bir bara yerel saatle bu sabah silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden bölge polisi, en az 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

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