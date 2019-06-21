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  • 21.06.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 17:28

, Körfez bölgesine iki savaş gemisi sevk etti

Deniz Kuvvetleri, ve arasında yaşanan son gelişmelerin ardından, Hint bandıralı gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere Umman ve ’ne iki savaş gemisi sevk etti.

Hindistan, Körfez bölgesine iki savaş gemisi sevk etti

Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "'ndeki Hindistan Donanması, deniz güvenliğine ilişkin gelişmelerin ardından, Basra ve Umman Körfezi'nde görev ya da geçiş yapan Hindistan bayraklı gemileri güvence altına almak üzere (gemileri) bölgeye sevk etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, donanmaya ait Chennai ve Sunayna savaş gemilerinin deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek üzere Umman ve 'ne sevk edildiği bildirildi. Ayrıca Hindistan donanmasına ait uçakların da bölgede havadan gözetim yaptığı belirtildi.



Yerel basında, 'nin bu kararı almasında ülkenin enerji güvenliğinin, Basra ve Umman Körfezi'ndeki gemilerinin geçiş güvenliğiyle bağlantılı olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

'ın dün Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesi üzerine bölgede tansiyon yükselmişti.

Öte yandan, Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, tankerlerden birinin , diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

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