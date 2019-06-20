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  • 21.06.2019 04:14
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 04:14

'dan 'ye notası

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesiyle ilgili larını hükümetine bildirdiklerini söyledi.

İran'dan ABD'ye protesto notası

devlet televizyonuna göre Arakçi, hava sahalarının ihlal edilmesi nedeniyle 'nin 'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine notasının iletildiğini belirtti.

Arakçi, ABD'nin İran nı ve karasularını ihlal ettiğini savunarak Washington yönetiminden sınırlarına saygı göstermesini ve uluslararası sözleşmelere bağlı kalmasını istediklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait nın İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren Tahran'a "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki göstermişti. Trump, "İran'a yönelik bir saldırı planı var mı?" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz." yanıtını vermişti.

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginliğin son haftalarda gerçekleşen gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.




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