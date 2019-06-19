Belçika, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla 2 PKK'lı teröristi tutukladı
Son dakika haberi: Belçika'da 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Son dakika haberine göre Belçika, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla 2 PKK'lı teröristi tutukladı
- O ülkede erkekler çok şanslı! Evlenmek için...
- Mursi'nin oğlundan çağrı: Evlerde...
- ABD’deki yayın da 'soru sızdırma' skandalı ile hatırlanıyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.