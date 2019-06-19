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  • 19.06.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 11:59

Son dakika haberi: Belçika'da 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Son dakika haberine göre Belçika, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla 2 PKK'lı teröristi tutukladı

Belçika'da 2 PKK'lı terörist tutuklandı
Belçika, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla 2 PKK'lı teröristi tutukladı

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