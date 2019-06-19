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  • 19.06.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 10:01

Kriz yaratacak hamle! , 'a Su-35S gönderiyor

’nın ’a Su-35S tipi yeni envanterine aldığı savaş uçaklarını konuşlandıracağı belirtildi. Yeniden silahlanma programı çerçevesinde ortaya geçtiğimiz yıl çıkan uçak Rusya Hava Kuvvetlerinin envanterlerine girmişti.

Kriz yaratacak hamle! Rusya resmen duyurdu...

basını, Rusya edindiği kaynaklara göre 4. nesil hava taarruz uçağı olan Su-35S tipi savaş uçaklarını 'a yerleştireceğini yazdı.

Yeniden silahlanma programı çerçevesinde ortaya geçtiğimiz yıl çıkan uçak Rusya Hava Kuvvetlerinin envanterlerine girmişti.

'nin F-22'si ile kıyaslanan ve ABD uçağına göre çokça artı özellikleri bulunan uçak Kırım'a yerleştirildikten sonra aynı zamanda Rusya'nın 'deki hava gücüne takviye kuvvet olarak gönderilebilecek.

Haberlerde Su-35S tipi savaş uçağının Kırım'a konuşlandırıldıktan sonra Suriye'de de önemli görevler üstlenebileceği belirtilirken uçakların Kırım'daki hava üssünden gerektiği zaman Rusya'nın Suriye'nin Lazkiye kentinde bulunan Hamim Hava Üssü'ne gönderilebileceği ifade edildi.

Rusya'nın kullandığı SU-35S varyantı 30 milimetre bir top taşıyabiliyor. 12 boş slot ve 400 kilometre hızı ile aynı anda 20'yi aşkın hedef izleme şansı veren radar sistemi savaş uçakları arasında en iyi olma konusunda iddialı.

Su-35S tipi uçak hiç yakıt ihmali yapmadan 3 bin 600 kilometre yol yapabiliyor. Bunu ispatlamak amacıyla Rusya'dan havalanan SU-35S hava taarruz uçakları ve hava sahasını kullanarak Suriye topraklarını bombaladı ve kısa bir süre sonra başarıyla üslerine döndü.

Bu özellikteki başka bir uçak olmayınca , Rusya'ya verdiği siparişleri arttırmaya karar vermişti.

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