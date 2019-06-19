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  • 20.06.2019 02:02
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 02:02

kıyılarında bot battı: 22 ölü

'tan 'ya gelmeye çalışan düzensiz lerin bulunduğu bir botun 'nde batması sonucu 22 kişinin öldüğü bildirildi. Diğer yandan kurtarılan 27 düzensiz göçmenden sağlık durumu kötü olan 6'sının helikopter ile Almeria kentindeki bir hastaneye götürüldüğü, diğerlerinin ise feribotla limanına getirildiği öğrenildi.

Facia! 22 kişi öldü

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, 'nın güneyi ile kıyıları arasındaki 'nde düzensiz lerin bulunduğu bir botun batması sonucu 22 kişi boğuldu.

Fas'ın Alhucemas kenti kıyılarından salı günü yola çıktığı belirtilen botta toplam 49 düzensiz göçmenin olduğu, bunlardan 27'sinin Nador- seferi yapan bir feribot tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Diğer yandan kurtarılan 27 düzensiz göçmenden sağlık durumu kötü olan 6'sının helikopter ile Almeria kentindeki bir hastaneye götürüldüğü, diğerlerinin ise feribotla Motril limanına getirildiği öğrenildi.

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