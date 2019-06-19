Fransız Michel Platini (63), dünyanın en başarılı futbolcularındandı. 3 kez Altın Top Ödülü'nü kazandı. 2007'de UEFA başkanlığına seçilen Platini, 2015 yılına kadar görevde kaldı. Ancak FIFA Etik Komitesi tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle 2015'te görevden alındı. Eski UEFA Başkanı Platini, 2022 Dünya Kupası organizasyonunu, rüşvet karşılığında Katar'a vermekle suçlandı. Hakkında soruşturma açıldı. Platini, soruşturma kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alındı. Platini'nin gözaltına alınması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Platini, söz konusu iddiaları, "Söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleriyle yalanlamıştı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin danışmanı Sophie Dion da aynı soruşturma kapsamında yakalanmıştı.
- Dünya
- 19.06.2019
- Gazete
Eski UEFA Başkanı Platini, Paris’te gözaltına alındı
Eski UEFA Başkanı Platini, 2022 Dünya Kupası’nı rüşvetle Katar’a vermekle suçlandı. Paris’te gözaltına alındı.
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