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Eski Başkanı Platini, ’te gözaltına alındı

Eski Başkanı Platini, ’nı rüşvetle ’a vermekle suçlandı. ’te gözaltına alındı.

Buraya 'Katar!'
Fransız (63), dünyanın en başarılı futbolcularındandı. 3 kez Ödülü'nü kazandı. 2007'de başkanlığına seçilen Platini, 2015 yılına kadar görevde kaldı. Ancak FIFA Etik Komitesi tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle 2015'te görevden alındı. Eski UEFA Başkanı Platini, 2022 Dünya Kupası organizasyonunu, rüşvet karşılığında Katar'a vermekle suçlandı. Hakkında soruşturma açıldı. Platini, soruşturma kapsamında 'nın başkenti 'te gözaltına alındı. Platini'nin gözaltına alınması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Platini, söz konusu iddiaları, "Söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleriyle yalanlamıştı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin danışmanı Sophie Dion da aynı soruşturma kapsamında yakalanmıştı.

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