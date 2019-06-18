Japonya'nın Niigata kentinin 85 kilometre kuzey doğusunda, 6.8 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Deprem sonrası tsunami alarmı verilirken, sarsıntının yerin sadece 5 km altında olduğu kaydedildi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin şiddetini 6.5, Avrupa Sismolojik Araştırma Merkezi ise, sarsıntının büyüklüğünü 6.6 olduğunu duyurdu.
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