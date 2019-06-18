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  • 18.06.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 17:06

Son dakika: 'da deprem! tehlikesi var

Son dakika haberine göre 'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede uyarısı yapılırken can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Asya ülkesinde deprem! Tsunami tehlikesi var

'nın Niigata kentinin 85 kilometre kuzey doğusunda, 6.8 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Deprem sonrası alarmı verilirken, sarsıntının yerin sadece 5 km altında olduğu kaydedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin şiddetini 6.5, Avrupa Sismolojik Araştırma Merkezi ise, sarsıntının büyüklüğünü 6.6 olduğunu duyurdu.

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