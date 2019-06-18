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  • 18.06.2019 21:58
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 21:59

ile arasında imzalandı

ile arasında , sağlık, denizcilik ve gibi alanlarda imzalandı. İran , Buşehr'deki ikinci ve üçüncü ünitelerinin faaliyete geçmesi, Hürmüzgan'da bin 400 megavat kapasiteli 4 kurulması, Ahvaz'da Ramin elektrik santralinin optimizasyonu başta olmak üzere elektrik enerjisi, demir yolu, sağlık, denizcilik, turizm, teknoloji ve diğer alanlarda Rusya ile İran arasında 12 mutabakat zaptı imzalandığını aktardı.

İran ile Rusya arasında kritik anlaşma

devlet medyasında yer alan haberlere göre, Bakanı Aleksandr Novak ile İran Rıza Erdekaniyan, İsfahan kentindeki 15. Ekonomik ve Ticaret İş Birliği Ortak Komisyonu toplantısında bir araya geldi.

Erdekaniyan, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler çerçevesinde önemli mutabakatlar sağladıklarını ve bunların bölge üzerinde de etkisi olacağını ifade etti.

İran Enerji Bakanı, Buşehr'deki ikinci ve üçüncü ünitelerinin faaliyete geçmesi, Hürmüzgan'da bin 400 megavat kapasiteli 4 kurulması, Ahvaz'da Ramin elektrik santralinin optimizasyonu başta olmak üzere elektrik enerjisi, demir yolu, sağlık, denizcilik, , teknoloji ve diğer alanlarda Rusya ile İran arasında imzalandığını aktardı.


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