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  • 18.06.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 09:39

'da tekne battı: 15 ölü

’da bir yolcu teknesinin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kurtarıldı. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Endonezya'da tekne battı: 15 ölü

Yerel basında çıkan haberlere göre, dün Doğu Cava eyaletindeki Sumenep bölgesi açıklarında 50'den fazla yolcunun bulunduğu tekne yüksek dalgaların etkisiyle su alarak battı.

Arama kurtarma çalışmalarında 30 kişinin kurtarıldığı, 15 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Yetkililer, teknede kaç yolcu olduğunun bilinmemesi nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

'nın Sumatra Adası'ndaki Toba Gölü'nde geçen yıl haziran ayında bir tekne alabora olmuş, 160'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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