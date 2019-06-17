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  • 17.06.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 17:32

'ın bomba kararı sonrası Netanyahu'dan tehdit gibi açıklama

resmi konutu Beit HaNassi'de düzenlenen anma töreninde konuşan İsrail Başbakanı , 'ın 10 gün içinde uranyum limitini geçme açıklaması üzerine bu ülkeye ek yaptırım çağrısında bulundu.

Netanyahu'dan tehdit gibi açıklama

The gazetesinde yer alan habere göre 'ın "300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum rezervini geçmek için geri sayım başladı ve 10 gün içinde bu limiti geçeceğiz" açıklaması üzerine, 'ün Talbiya semtinde yer alan resmi konutu Beit HaNassi'de düzenlenen bir anma töreninde konuşan İsrail Başbakanı , İran'a ek yaptırım çağrısında bulundu.

Netanyahu, konuşmasında "İran'ın bunu gerçekleştirmesi dâhilinde, uluslararası kamuoyu 2015'te yapılan nükleer anlaşmada yer alan yaptırımları İran üzerinde uygulamalı" ifadelerini kullanarak; İsrail'in İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini de konuşmasında belirtti. Netanyahu, ayrıca, İsrail'in İran'ın saldırgan tutumuna karşı olan ABD, BAE ve diğer ülkelerin tarafında yer aldığını sözlerine ekledi.

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