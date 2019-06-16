Bugünkü
Takvim

’yi güldürdü

Kraliçe’yi güldürdü
ABD Başkanı , 3 Haziran'da 2. Elizabeth'in (93) daveti üzerine 'ye gitti. Kraliçe'nin davetlisi olarak Westminster Manastırı'nı ziyaret eden Trump, ardından 'ndaki yemek davetinde boy gösterdi. Ziyaretin ardından ülkesine dönen Trump, Kraliçe II. Elizabeth ile ilgili detay verdi. Trump, "Harika bir ilişkimiz oldu. Güldük, eğlendik. Yanında çalışanlar, 25 yıldır ilk kez Kraliçe'yi bu kadar eğlenirken gördüklerini söyledi. Sonra bunun için eleştirildim" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKraliçe’yi güldürdü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri