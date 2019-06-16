ABD Başkanı Donald Trump, 3 Haziran'da Kraliçe 2. Elizabeth'in (93) daveti üzerine İngiltere'ye gitti. Kraliçe'nin davetlisi olarak Westminster Manastırı'nı ziyaret eden Trump, ardından Buckingham Sarayı'ndaki yemek davetinde boy gösterdi. Ziyaretin ardından ülkesine dönen Trump, Kraliçe II. Elizabeth ile ilgili detay verdi. Trump, "Harika bir ilişkimiz oldu. Güldük, eğlendik. Yanında çalışanlar, 25 yıldır ilk kez Kraliçe'yi bu kadar eğlenirken gördüklerini söyledi. Sonra bunun için eleştirildim" dedi.
- Dünya
- 16.06.2019
- Gazete
Kraliçe’yi güldürdü
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