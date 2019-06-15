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Rusya ağlıyor
Online poker dünyasının en iyi kadın oyuncusu olarak gösterilen 'Kraliçe' unvanlı Rus Liliya Novikova, hayatını kaybetti. Banyo küvetinde ölü bulunan genç kadının saç kurutma makinesi ya da telefon şarjının elektrik kontağından öldüğü iddia edildi. Ancak polis, öldürülme ihtimaline de dikkat çekti.

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