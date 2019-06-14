Trump'tan flaş İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yakın Fox News haber kanalına verdiği röportajda İran'a sert mesajlar verdi.

Umman Körfezi'nde dün iki tankerde gerçekleşen patlamadan İran'ı sorumlu tutan ABD lideri, "Saldırıyı İran yaptı" dedi.

İran'ın nasıl durdurulacağı sorusuna 'Göreceğiz' yanıtını veren ABD Başkanı, ayrıca Umman Boğazı'nın kapanmayacağını ancak kapanırsa da bunun uzun süreli olmayacağını söyledi.

ABD ordusu ise, İran Devrim Muhafızlarını, Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan Japonya'ya ait bir petrol tankerinden patlamamış bir mayını sökmeye çalışırken gösterdiğini öne sürdüğü bir video yayımladı. ABD, saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu ancak Tahran yönetimi bu suçlamayı reddetti. Dünkü olayda Norveç'e ait petrol tankeri de hasar gördü.

Bir ay önce de Birleşik Arap Emirlikleri açıklarındaki 4 petrol tankeri, düzenlenen saldırılarda hasar görmüştü. Washington, bu patlamalardan da İran'ı sorumlu tutmuş, ancak bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt sunmamıştı. İran, bu suçlamayı da reddetmişti.

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki misyonu dünkü saldırılar konusunda ABD'nin dile getirdiği suçlamalara şu yanıtı verdi:

'REDDEDİYORUZ'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, Twitter'da paylaştığı mesajında ABD'nin suçlamalarını ülkesine yönelik "sabotaj diplomasisi" ve "ekonomik terörü gizleme çabalarının" bir parçası olarak niteledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin edindiği istihbarat sonucunda, kullanılan silahların cinsi ve gerçekleştirilen saldırıların gelişmişliği göz önüne alındığında bu saldırıların İran tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaştıklarını öne sürdü.

Daha sonra ABD ordusu, İran'ın Japonya'ya ait tankerin kenarındaki patlamayan bir mayını çıkarmaya çalışırken görüntülendiği öne sürülen bir video da yayımladı.

Amerikalı askeri yetkililer, videoda görüldüğü iddia edilen İran Devrim Muhafızları Güçleri'ne ait bir devriye botunun daha sonra hızla bölgeden uzaklaştığını iddia etti.