Türkiye ile Yunanistan arasında bayramda yeni bir kriz yaşandı. Türkiye'den bazı gemi, yat ve tekneler aralarında Kos, Midilli, Sakız, Girit gibi Ege Denizi'nde bulunan adalara turistik seyahat ve tur düzenliyor. Bayram tatili döneminde de Türkiye'den Yunan adalarına turistik amaçlı seyahat ya da turlar gerçekleştirildi. Büyük bir döviz girdisine rağmen Türkiye ile yeni bir kriz bulamayan Yunanistan, kendi lehlerine olan bu durumu bile krize çevirdi. Yunanistan, bazı yat ve gemilere ceza kesti. Gemi başına kesilen ceza tutarının 5 bin euro olduğu belirtildi.
- Dünya
- 13.06.2019
- Gazete
Yunanistan tur teknelerine skandal ceza!
Komşu kriz seviyor... Atina, Türkiye'den Yunan adalarına gerçekleştirilen turlar çerçevesinde turistik amaçlı sınırlı sayıda yolcu taşıyan gemi, yat ve tekneye 5 bin euro ceza kesti. Komik gerekçe ise, 'Yunan adalarının reklamı yapılarak yolcu taşımak.'
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