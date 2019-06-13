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  • 14.06.2019 05:52
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 05:52

Körfez saldırısından sonra yönetimi harekete geçti

yönetimi, 'nde 'ya giden iki tankerine yönelik saldırıyı kınadı ve kendi kara sularını korumak gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.

Suudiler harekete geçti! Gerekli tedbirler alınacak

Bakanı Halid Falih Suudi, Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Riyad yönetiminin, terör saldırısıyla ilgili haberleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

Söz konusu tankerlerden birinin ülkenin güneyindeki El-Cubeyl kentinden yüklenen metanol maddesini taşıdığını belirten Falih, ülkesinin bu tür terör saldırını kınadığını ve kara suları ile limanlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını vurguladı.

ile Enerji Bakanlığının benzer terör saldırılarına karşı hazırlık seviyesini yükselttiğini kaydeden Falih, uluslararası topluma, uluslararası deniz ulaşımını koruma sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.

'nde dün sabah saatlerinde iki büyük tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

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