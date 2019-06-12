Son dakika haberi: Sudan'da yeni askeri darbe girişimi

Suudi Arabistan merkezli televizyon kanalı Al-Arabiya'da yer alan bilgilere göre, darbe girişimi 11 Nisan'da ordunun yönetime el koymasıyla Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasından sonra kurulan Askeri Geçiş Konsey'ini hedef aldı.

30 yıllık Beşir yönetimine son veren ordunun kurduğu Askeri Geçiş Konsey'ine düzenlenen girişimin, başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen haberde, 68 polis memurunun gözaltına alındığı belirtildi.

Sudan'da sivil yönetim isteyen gruplar, bu darbe iddiasıyla Askeri Geçiş Konseyi'nin darbe iddiasıyla tasfiye ettiğini duyurdu.

SUDAN'DA YAŞANANLAR

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla hükümet karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Müdahaleden sonra Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdül Fettah Abdülrahman Burhan, gelecek 9 ay içerisinde demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.

Ancak Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargâhı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını ifade etmişti.

Olayların ardından Hartum'da sivil itaatsizlik eylemi başlatılmıştı.