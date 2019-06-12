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  • 13.06.2019 05:46
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 05:46

'den 'ye hava saldırısı

, 'nin güneyindeki Refah kentinde bir tarım arazisine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, uçakları, tarım arazisi üzerindeki bir hedefi vurdu. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail sunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, 'nin güneyinde hareketine ait bir tüneli vurduğu ifade edildi. Açıklamada, saldırının, Gazze'den atılan rokete karşılık düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıdan birkaç saat önce, Gazze'den İsrail'in güneyine atılan bir roketin "" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

Gazze'de roket saldırısının sorumluluğunu üstlenen olmamıştı.

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