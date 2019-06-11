Türkiye'nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'ya ait diplomatik plakalı araç, kent merkezindeki evinin önünde kundaklandı. Kısa süre sonra da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada kentteki uluslararası bir kuruluşta çalışan Türk kadına ait aracın üzerine benzin dökülerek yakıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, kundaklamaları kınadı.
Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'ne saldırı gerçekleştirildi. Cemaatin olmadığı saatlerde yapılan taşlı saldırı sonucu, binanın camları kırıldı. İçeriye giren Türk düşmanları, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yerlere attı.
Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'ne saldırı gerçekleştirildi. Cemaatin olmadığı saatlerde yapılan taşlı saldırı sonucu, binanın camları kırıldı. İçeriye giren Türk düşmanları, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yerlere attı.
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