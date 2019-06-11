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ve 'da Türk düşmanlığı hortladı

Türk düşmanlığı, ve ’da hortladı...

Kundakçılar
'nin ​Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'ya ait diplomatik plakalı araç, kent merkezindeki evinin önünde kundaklandı. Kısa süre sonra da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada kentteki uluslararası bir kuruluşta çalışan Türk kadına ait aracın üzerine benzin dökülerek yakıldı. , kundaklamaları kınadı.




'nın​ Hessen eyaletinin Kassel kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'ne saldırı gerçekleştirildi. Cemaatin olmadığı saatlerde yapılan taşlı saldırı sonucu, binanın camları kırıldı. İçeriye giren Türk düşmanları, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yerlere attı.

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