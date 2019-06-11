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  • 11.06.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 16:22

Son dakika: Rusya S-400'lerin teslim tarihini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 'nin attığı hamlelere karşı ve arasında varılan anlaşma gereği tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceklerini söyledi. Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında da, "S-400'leri Temmuz ayında teslim etmeyi planlıyoruz." denildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Türkiye'ye gönderilecek S-400 hava savunma sisteminde bir sapma olmadığını söyledi.

Ryabkov, 'nin adımlarına rağmen ve arasında varılan anlaşma gereği Rusya'nın tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceğini vurguladı.

Kremlin ise, füze savunma sisteminin Temmuz ayında Türkiye'ye teslim etmeyi planladıklarını açıkladı.

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