Son dakika: Rusya S-400'lerin teslim tarihini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Türkiye'ye gönderilecek S-400 hava savunma sisteminde bir sapma olmadığını söyledi.

Ryabkov, ABD'nin adımlarına rağmen Ankara ve Moskova arasında varılan anlaşma gereği Rusya'nın tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceğini vurguladı.

Kremlin ise, füze savunma sisteminin Temmuz ayında Türkiye'ye teslim etmeyi planladıklarını açıkladı.