Son dakika gelişmesine göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pedersen'i kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede İdlib ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
Son dakika gelişmesine göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pedersen'i kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede İdlib ve Suriye'deki son durum ele alınacak.
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