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  • 11.06.2019 21:34
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 21:40

Son dakika... 'ye geliyor

yarın ’ye geliyor. ’nun Pedersen’i kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede ve Suriye’deki son durum ele alınacak.

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