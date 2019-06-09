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  • 09.06.2019 23:39
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 23:45

Maduro'dan karşı adım! Hepsini kapatma kararı aldı

Devlet Başkanı , 'daki tüm konsolosluklarını kapatma kararı aldı. Maduro'nun bu kritik kararı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Venezuela’nın başkenti Karakas'taki Büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını duyurması arından geldi.

Maduro'dan karşı adım!

Başbakanı Justin Trudeau, 'nın başkenti Karakas'taki Büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını açıklamıştı. Venezuela hükumeti Kanada'daki tüm konsolosluklarını kapatma kararı aldı. 'ndan yapılan açıklamada, Venezuela'nın Ottawa'daki büyükelçiliği işlevini sürdürecek şekilde diplomatik faaliyetlerini kısıtlamak adına Vancouver, Toronto ve Montreal'deki konsolosluklarını geçici olarak kapatacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, kararın "karşılıklılık ilkesine uygun" olduğunu bildirdi.

"KANADA'NIN KARARI İDARİ DEĞİL SİYASİ"
Açıklamada, Kanada'nın Karakas'taki elçiliğini geçici olarak kapatmasının, idari bir mesele olmaktan çok uzak siyasi bir karar olduğuna dikkat çekildi. Kanada'daki Venezuela diplomasisinin tüm işleri Ottawa'daki Büyükelçilik merkezinde yoğunlaşacak.

VENEZUELA'DAN KANADA'YA SUÇLAMA
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Maduro rejimine karşı olan bütün ülkelerin elçiliklerinin işlevinin kısıtlandığını ileri sürdü. Venezuela'daki Kanadalı diplomatlar artık diplomatik akreditasyon alamayacaklarını ve vizelerinin sona ereceğini iddia etti.
Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise Kanada'yı 'ın idaresine tam bağlılık sunmakla suçladı..

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